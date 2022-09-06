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Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında, yılbaşından bu yana 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 720 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 06.09.2022
Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

Jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ile güvenlik korucularının görev aldığı operasyonlarda, yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi.

720 mağara, depo ve sığınağın imha edildiği operasyonlarda, 144 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 5 güdümlü füze, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası, 62 bin 141 mühimmat, 5 bin 49 kilogram patlayıcı madde, 874 fünye, 1158 tüp, 68 dürbün, 75 telsiz, 30 jeneratör ve 25 bin 600 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

Tendürek Dağı terörden tamamen temizlendi

Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından yapılan aramalar sonucu 1'i ana kamp alanı olmak üzere, 4 sığınak ve mağarada 9 mayın ve EYP, 26 uzun namlulu silah, 21 el bombası, 3 bin 231 mühimmat, 20 kilogram patlayıcı madde, 126 fünye, 74 tüp, 3 telsiz ve 632 kilogram gıda maddesi ele geçti.

PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vurulduğu bildirilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

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