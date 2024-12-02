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Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'in, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettiği bildirildi.

Müzahim Zahid Tüzün  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes'in dünya standartlarında tesislere sahip olduğunu belirtti.

Erciyes'te son 20 yılın en erken sezonunu açtıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yeni sezon tüm kayakseverlere heyecan verici bir tatil imkanı sunuyor. Erciyes, kayakçılar ve doğaseverler için her zamankinden daha çekici bir destinasyon oluyor. Erciyes'imiz sezon açılır açılmaz, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Mükemmel pistler, modern tesisler ve eşsiz bir kayak deneyimi için sizleri Erciyes Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, geçen sezon 2 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

Erciyes’te 154 suni kar makinesi ile saatte 3 bin 880 metreküp kar ürettiklerini belirten Büyükkılıç, "Misafirlerimiz pistlerden ayrılır ayrılmaz, durmuyoruz, sabaha kadar kar üretmeye devam ediyoruz. Kayak keyfiniz için her gün çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

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