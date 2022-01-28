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Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finale kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin, "2022 Dünyanın En İyi Kayak Merkezi" yarışmasında finale kaldığını duyurdu.

Murat Asil   | 28.01.2022
Erciyes, Avrupa'nın en iyi kayak merkezi yarışmasında finale kaldı

Kayseri

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, merkezi İngiltere'de bulunan kayak sitelerinden "go4ski.com"un her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği "2022 The Best Ski Resort of the World" yarışmasına katılan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nin finale yükseldiğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin sosyal medya ağı üzerinden online düzenlenen yarışmaya Türkiye'den seçilen tek kayak merkezi olduğunu aktaran Büyükkılıç, dünya çapında kayak merkezlerini geride bırakarak, finalde İtalya'daki Livingo ile karşılaşacağını kaydetti.

Büyükkılıç, oylamanın 31 Ocak Pazartesi günü "http://go4ski.com"un Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacağını, Türkiye'nin değerine sahip çıkmak isteyenlerin "https://www.instagram.com/go4ski/?utm_medium=copy_link" ve "https://www.facebook.com/go4ski/" adreslerinden oy kullanabileceğini aktardı.

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