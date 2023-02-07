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Erbaş, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığının Deprem Koordinasyon Merkezlerini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Sefa Şahin   | 07.02.2023
Erbaş, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin cenaze namazını kıldırdı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden bazı vatandaşların cenaze namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere dün bölgeye gitti.

Gaziantep'teki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde, depremde vefat eden Kemal Taşçı ve Cuma Sezen'in cenaze namazını kıldıran Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremde hasar gören camiyi inceledi

Erbaş, Şahinbey ilçesinde depremde hasar gören Kaplan Kardeşler Camisi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Depremde hayatını kaybeden aynı aileden Mehmet, Mevlüde, Ahmet, Furkan ve Rümeysa Hafza Mengilli'nin cenaze namazlarını kıldıran Erbaş, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda Hanifi Şireci Camisi'nde Ebubekir Karabaş ile Fatma Aslan ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da bazı vatandaşların cenaze namazlarını kıldırdı.

Deprem koordinasyon merkezini ziyaret etti

Erbaş, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığının Deprem Koordinasyon Merkezlerini de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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