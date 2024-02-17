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Ankara’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Global Action Day-Küresel Eylem Günü" kapsamında protesto ediliyor.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "(Maden kazası) Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "(Maden kazası) Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz." dedi.

Barış Sağlam  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "(Maden kazası) Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Ankara


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17.02.2024


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