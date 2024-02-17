Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "(Maden kazası) Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "(Maden kazası) Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz." dedi.
Ankara
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