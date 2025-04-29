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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Kabine'ye bilgi verdiğini belirterek, "Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." dedi.

Murat Temizer  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi

Ankara

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

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Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz'de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, bugün yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.

İspanya'da da elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.

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