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Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 4 milyar 707 milyon 993 bin dolar oldu.

Zeynep Beyza Kılıç  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon 745 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 707 milyon 993 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl eylülde bu rakam 5 milyar 628 milyon 475 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 16,4 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 43 azalarak 1 milyon 686 bin 454 tona geriledi.

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