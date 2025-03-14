Endonezya Kültür Bakanı Zon, Cakarta'da YEE'nin düzenlediği iftara katıldı
Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, Cakarta'da Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Ankara
Bakan Zon, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın daveti üzerine, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyarette bulunarak, geleneksel Türk iftarına iştirak etti.
Kültür Bakanlığı heyetine, geleneksel iftarlıklar, Türk yemekleri ve içecekleri ikram edildi.
İftar programındaki tasavvuf musikisi icrasına ve sema gösterisine büyük ilgi gösteren Bakan Zon, Türkiye-Endonezya arasındaki kültürel ilişkilerin önemini vurguladı.
Burada konuşan YEE Endonezya Koordinatörü Dr. Cemal Şahin, kurumun faaliyetlerini tanıttı.
Büyükelçi Küçükcan da 2025'te Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılının kutlandığını, iki halk arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişi olduğunu söyledi.
Küçükcan, Yunus Emre'nin hayatına değinerek, onun şiir ve mesajlarının Türk kültür tarihi açısından önemine işaret etti.
İftarda yer verilen sema gösterisinin, Mevlana'dan bugüne ulaşan kültürel bir miras olduğunu anlatan Küçükcan, YEE'nin iki ülke arasındaki kültürel diplomasiye katkıda bulunmayı, Türkler ile Endonezyalılar arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.
Endonezya, Türkiye ile kültürel işbirliği anlaşması imzalamak istiyor
Bakan Zon da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Endonezya arasında sanat ve kültür alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini, kültürel mirasın korunmasını da içeren yeni kültürel işbirliği anlaşmasını bir an önce imzalamak istediklerini söyledi.
Zon, anlaşmaya ilişkin olarak, "Umarım süreci hızlandırabiliriz çünkü bu anlaşmanın gelecek nesiller için ilişkimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki güçlü tarihe, kültürel ve ekonomik ilişkilere işaret eden Zon, kültürün her zaman toplumlar arasında sağlam bir köprü olduğunu ve İslam geleneğinin Endonezya ve Türk medeniyetlerini şekillendirmede önemli rol oynadığını vurguladı.
Zon, özellikle İslam sanatları ve kültürlerinin daha geniş kitleler tarafından tanınması gerektiğine değinerek, Güneydoğu Asya bölgesindeki İslam kültür mirasının görmezden gelindiğini belirtti.
Ramazanın, dayanışma ve insanlığa yardım zamanı olduğunu ifade eden Zon, "Endonezya ve Türkiye, küresel barış ve adaleti ilerletmede, özellikle de Filistinlilerin haklarını desteklemede uzun zamandır beraber çalışıyor. Birlik, barış ve karşılıklı anlayış için bir araç olarak kültürel diplomasiye olan bağlılığımızı yeniden teyit edelim." dedi.
Zon, 2025'te düzenlenmesi planlanan Türk Filmleri Haftası'na destek vereceklerini de kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.