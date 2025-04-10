Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türkiye ile dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz
Ankara
TBMM’ye hitap eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, “Bizler için Türkiye aslında Osmanlı İmparatorluğunun bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz.” dedi.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, “Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo şunları söyledi:
“Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti”
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