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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Aynur Ekiz, Ahmet Buğra Olaç  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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