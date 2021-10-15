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EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Yılmaz, Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasında geçen olaya ilişkin emniyet müdür yardımcısının hedefe konulmasının haksızlık olduğunu savundu.

Aybüke İnal Kamacı   | 15.10.2021
EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama

Ankara

Abdurrahman Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay"a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'in, 1992'de Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yaparken PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Er'in oğlu olduğunu ve babasının yolundan kahramanca yürüdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar mesleğinde sayısız başarılara imza atan gazi Volkan Er, şu an Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Ankara Mali Suçlar Şube Müdürü olan Er, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde mücadele ederken darbeci hainlerin kurşunlarıyla gazi olmuştur. Kendisinin hedefe konulması hem suç hem de büyük haksızlıktır. Bu bir karalama kampanyasıdır. Bu hedef göstermektir ve asla kabul edilmeyecek bir durumdur. Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'i kimsenin hedef göstermesine ve karalamasına fırsat vermeyeceğiz."

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