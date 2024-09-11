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Emniyetin "kurbağa adamları" Van Gölü'ndeki dalışlarla göreve hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli "kurbağa adamlar", arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gölden çıkardıkları delillerle olayların aydınlatılmasına katkı sunuyor.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Emniyetin "kurbağa adamları" Van Gölü'ndeki dalışlarla göreve hazırlanıyor Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Van

Koruma Şubesi Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki dalgıç polisler, olası olaylara en kısa sürede müdahale etmek için düzenli olarak antrenman ve dalış yapıyor, eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Van Gölü'ndeki dalışlarla göreve hazırlanan kurbağa adamlar, botlarında teknolojik imkanlardan faydalanıyor.

Van'ın yanı sıra Hakkari, Iğdır ve Ağrı'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan dalgıç polisler, su kaynaklarına atılan delillerin bulunması çalışmalarında da görev alıyor.

"Bu yıl 15 göreve katıldık"

Su Altı Grup Amirliği'nde görevli Başkomiser Oktay Karaoğlu, AA muhabirine, Van'ın yanı sıra Hakkari, Iğdır ve Ağrı'da da görev aldıklarını söyledi.

Suda kayıp, boğulma olaylarına müdahale ettiklerini, delil çıkarma görevi yaptıklarını belirten Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla teknelerin denetimlerini yapıyoruz, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl 15 göreve katıldık. Bu görevlerde 3 kişiyi canlı kurtarabildik ancak 11 vatandaşımızın cenazesini çıkarmak zorunda kaldık.

1,5 yıl önce Siirt'e işlenen cinayete kullanılan silahın baraj gölüne atıldığına dair ihbar aldık. Arkadaşlarımızla olay yerine intikal ettik. Burada silahı çıkartarak cinayetin aydınlatılmasına katkı sunduk. Van Gölü'ndeki dalış sırasında eski zamanlarda kullanılan 'su künkü' olarak tabir edilen 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit ettik."

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