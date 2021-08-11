Euro
10.18
Dolar
8.66
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri sıraladı:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarının çalınmasına karşı vatandaşları uyardı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.08.2021
Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri sıraladı:

Ankara

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla Ağustos 2020'de kurulan SİBERAY'da vatandaşların sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamaları için alınacak önlemlere yer verildi.

Çoğunlukla Instagram platformu üzerinden gerçekleştirilen bu tarz saldırı girişimlerine maruz kalmamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Farklı birisinin hesabınıza giriş yaptığı anda haberinizin olması için 'şüpheli giriş uyarıları' açılmalı. Sosyal medya hesabınıza kayıtlı e-posta ve telefon numarası güncel olmalı. Hesap güvenliği için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan güçlü şifre oluşturulmalı. Şifreler, internette kullanılan diğer şifrelerden farklı olmalı. Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı. Instagram hesabının parolası, asla bir başka kişiyle veya bir uygulamayla/web sitesiyle paylaşılmamalı ve farklı mecralarda hesaba giriş yapılmamalı.

Güvenilmeyen bir Wi-Fi ağı veya cihaz üzerinden hesaba giriş yapılmamalı. Ortak kullanılan teknolojik cihazlarla sosyal medya hesaplarına giriş yapıldığında mutlaka çıkış yapılmalı. 'Beni hatırla' özelliği aktif hale getirilmemeli. 'Beni hatırla' özelliği açık kaldığında tarayıcılar ve uygulamalar kapatılsa bile sosyal medya hesaplarına başka kişiler ulaşabilir."

Uygunsuz içerik, spam, rahatsız edici içerik, başka bir profili taklit etme ve kişiye ait özel bilgilerin paylaşılması konularında Instagram yardım merkezine başvurulabileceği belirtilirken Instagram'daki bir taklit hesabın, "https://help.instagram.com/contact/636276399721841" linkinden şikayet edilebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında yüz yüze eğitime açılacak
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti
ABD ile Avrupa ülkelerinde Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik zorlayıcı tedbirler yürürlüğe giriyor
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri sıraladı:

Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri sıraladı:

Emniyetin hava araçları orman yangınlarıyla mücadele kapsamında iki haftada 297 saat uçuş yaptı

Emniyetten 'yardım' adı altında para talep eden dolandırıcılara karşı uyarı

Polisten yakın tarihte açılan sosyal medya hesaplarına 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı

Polisten yakın tarihte açılan sosyal medya hesaplarına 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı
EGM'den sanal ortamdaki bilgi kirliliği ile ilgili uyarı

EGM'den sanal ortamdaki bilgi kirliliği ile ilgili uyarı
Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek

Emniyet Teşkilatından Muğla'daki orman yangını olan ilçelere destek