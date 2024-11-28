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Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak gönderdiği maillere karşı vatandaşları uyardı.

Aykut Karadağ  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı

Ankara

Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı
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