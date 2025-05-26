Dolar
38.98
Euro
44.41
Altın
3,332.62
ETH/USDT
2,572.80
BTC/USDT
109,873.00
BIST 100
9,326.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emlak Konut GYO "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu

Kadıköy'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinin 7. Etabı satışa sunuldu.

Mikail Bıyıklı  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Emlak Konut GYO "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu

İstanbul

Emlak Konuttan yapılan açıklamaya göre, Yeni Fikirtepe projesinde cazip ödeme koşulları sunan "İyi Fikir Kampanyası" başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kampanya kapsamında 7. Etap'ta satışa sunulan daireler için yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme, 0,69 vade farkı ve 60 ay vade seçenekleriyle farklı ödeme modelleri sağlanıyor.

Modern mimarisi, sosyal donatı alanları ve ulaşım hatlarına yakın konumuyla öne çıkan projede 2+1'den 4+1'e kadar farklı daire tipleri yer alıyor.

Ulaşım ve yaşam olanaklarıyla dikkati çekiyor

Yeni Fikirtepe, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile metro, metrobüs ve Marmaray hatlarına yakınlığıyla şehir merkezinde yaşam imkanı sunuyor.

Eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla öne çıkan proje, 1,6 kilometrelik yeşil koridoru, 105 bin metrekarelik park alanı, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun parkları ve 7/24 yaşayan prestij caddesiyle kent yaşamını doğayla buluşturuyor.

Toplam 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projede, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim bulunuyor.

Yeni Fikirtepe projesi "İyi Fikir Kampanyası" hakkında bilgi almak isteyenler, Yeni Fikirtepe Satış Ofisinden veya www.emlakkonut.com.tr web sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Atamalar SMS yoluyla da bildirilecek
Gümrüklerde el konulan kaçak eşyaya ilişkin esaslar güncellendi
Emlak Konut GYO "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, tarihin karanlık dönemine ışık tutuyor
Milli İstihbarat Akademisine yüksek lisans başvuruları başladı

Benzer haberler

Emlak Konut GYO "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu

Emlak Konut GYO "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sundu

Emlak Konuttan yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 253 milyon lira net kar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet