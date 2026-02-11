Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü mesajı

Emine Erdoğan, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarını yürekten kutladı, başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merakın, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapı olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Dünden bugüne tek gayemiz, kız çocuklarımızın eğitimde, bilimde ve teknolojide yeniliklerin öncüsü olmasıdır. Zira kadınlarımızın, ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider konumunda görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun..."

