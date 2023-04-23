Emine Erdoğan'dan "TCG Anadolu" paylaşımı
Emine Erdoğan, depremzede çocuklarla beraber Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu uğurlamalarına ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, milli gurur TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.
Milli gururumuz #TCGAnadolu'yu depremzede çocuklarımızla birlikte maviliklere uğurladık! Denizleri sakin, pruvası neta olsun...🇹🇷— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 23, 2023
Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği… pic.twitter.com/lqIz71KU24
Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, bu bayrağı geleceğe taşıyacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun." değerlendirmesini yaptı.
TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.