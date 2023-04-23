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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Süper Lig’in 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
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Emine Erdoğan'dan "TCG Anadolu" paylaşımı

Emine Erdoğan, depremzede çocuklarla beraber Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu uğurlamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Mustafa Hatipoğlu  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Emine Erdoğan'dan "TCG Anadolu" paylaşımı

İstanbul

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, milli gurur TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.

Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, bu bayrağı geleceğe taşıyacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun." değerlendirmesini yaptı.

TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.

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