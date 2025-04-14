Emine Erdoğan'dan "En İyi Kadın Lider Ödülü" için teşekkür paylaşımı
Emine Erdoğan, Küresel Donörler Forumu kapsamında şahsına layık görülen "En İyi Kadın Lider Ödülü" için Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'ne teşekkür etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın dört bir yanından gelen hayırsever gönüllerle İstanbul'da, medeniyetlerin kalbinde, bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Üçüncü Küresel Donörler Forumu kapsamında şahsıma layık görülen 'En İyi Kadın Lider Ödülü' için Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'ne teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ödülü, daima mazlumun çığlığına kulak veren, yardıma muhtaçlara umut olan, iyilikte yarışan aziz milletimiz adına kabul ediyorum. Zira Türkiye, dallarını insanlığa uzatan bir zeytin ağacıdır. Biz, insanlığa öz kardeşlerimiz nazarıyla yaklaşıyor ve ah edene elimizi uzatırken, onun dinine, ırkına, etnik kökenine bakmıyoruz. Ancak dünyanın her an farklı bir yerinden yükselen feryatlar artık yardımlaşmanın birkaç ülkenin omuzlarına yüklenemeyecek olduğunu gösteriyor. Bilhassa da Filistin için uluslararası toplumun hemen şimdi topyekun seferber olması gerekiyor!"
Dünyanın dört bir yanından gelen hayırsever gönüllerle, İstanbul’da, medeniyetlerin kalbinde, bir araya gelmekten mutluluk duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 14, 2025
Üçüncü Küresel Donörler Forumu kapsamında şahsıma layık görülen “En İyi Kadın Lider Ödülü” için Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi’ne teşekkür… pic.twitter.com/Z4ThSmOlyN
Forum vesilesiyle bu çağrının tüm vicdanlara ulaşmasını temenni eden Erdoğan, "En karanlık zamanlarda dahi umudun bayrağını, gittiği her yere beraberinde taşıyan 'umut insanlarının' eksilmemesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan paylaşımında, programdan fotoğraflara da yer verdi.