Emine Erdoğan'dan atıklardan organik gübre elde eden Selçuklu Belediyesine tebrik
Emine Erdoğan, atıklardan organik gübre elde eden Konya Selçuklu Belediyesini tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaşarak, "Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
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#SıfırAtık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya @SelcukluBel'ni tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 18, 2022
Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar.
Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum.♻️ https://t.co/QyENAEH3In