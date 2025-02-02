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Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başak Akbulut Yazar  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye'nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere imza atmanız temennisiyle."

Erdoğan, paylaşımında kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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