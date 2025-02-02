Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye'nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere imza atmanız temennisiyle."
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 2, 2025
Fedakârlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye’nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun.
Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde nice güzel hizmetlere imza… pic.twitter.com/21Dg4qIEoA
Erdoğan, paylaşımında kongreden fotoğraflara da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.