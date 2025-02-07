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Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı

07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı

Emine Erdoğan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

07.02.2025

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye Yüzyılı hedeflerini kadınların enerjisi ve vizyonuyla inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

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