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Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Mikail Bıyıklı  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şifa vermenin yalnızca bir meslek değil, yürekten gelen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan, fedakarlıkla çalışan sağlık kahramanlarımız iyi ki var! Onların emeği, gülen her yüzde ve atan her kalpte yaşamaya devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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