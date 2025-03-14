Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şifa vermenin yalnızca bir meslek değil, yürekten gelen bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Erdoğan, "Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan, fedakarlıkla çalışan sağlık kahramanlarımız iyi ki var! Onların emeği, gülen her yüzde ve atan her kalpte yaşamaya devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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Şifa vermek, yalnızca bir meslek değil, yürekten gelen bir sorumluluk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 14, 2025
Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan, fedakârlıkla çalışan sağlık kahramanlarımız iyi ki var!
Onların emeği, gülen her yüzde ve atan her kalpte yaşamaya devam ediyor.
Tüm… pic.twitter.com/iZxlukahG5