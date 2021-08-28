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Emine Erdoğan vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.

Barış Gündoğan   | 28.08.2021
Emine Erdoğan vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı

Ankara

Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıl dönümünde hasretle anıyorum."

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