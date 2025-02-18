Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru çocukları ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki Eryaman Çocuk Evleri Sitesine gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek ve kuruluş Müdürü Serap Sağlam Tekneci tarafından karşılandı.
Daha sonra Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.
Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, karşılama esnasında, Emine Erdoğan'a Ukrayna bayrağının renklerinde, Olena Zelenska'ya ise Türk bayrağı renklerinde çiçeklerden oluşan buket takdim etti.
Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, daha sonra Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 10'u yetim, 2'si refakatçi personel çocuğu olmak üzere 12 Ukraynalı çocuğun kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesini gezerek, Müdür Serap Sağlam Tekneci'den bilgi aldı.
Çocuklarla oyun oynadılar
Lider eşleri, özel gereksinimi ve farklı sağlık sorunları bulunan çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.
Emine Erdoğan, plastik cerrahi operasyon geçirmesi gereken ve bu konuda daha önce gerekli talimatları verdiği 10 yaşındaki Myhailo Popazav'ın son durumuyla ilgili de bilgi aldı.
Çocukların yaptığı el sanatları çalışmalarından oluşan sergiyi gezen lider eşleri, bir sınıfta birlikte oyun oynadıkları çocuklara daha sonra masal okudu.
Çocukların dans ve müzik gösterisini izleyen Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Gösterinin ardından çocuklar, Kasım 2022'den bu yana Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ndeki anılarından oluşan fotokolaj tablosunu Zelenska'ya hediye etti.
Program sonunda aile fotoğrafı çektirildi.
Lider eşleri, çocukların tahliyesi için görüşmüştü
Emine Erdoğan ile Olena Zelenska, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Odesa kentindeki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan 34'ü yetim ve korunma ihtiyacı olan çocuk, 13'ü bakım personeli çocuğu olmak üzere 47 çocuk ile 23 bakım personeli/refakatçiden oluşan 70 Ukraynalı savaş mağdurunun, Eryaman Çocuk Evleri Sitesine tahliyesi konusunda anlaşmıştı.
Bunun üzerine söz konusu çocuklar ve refakatçileri, 20 Kasım 2022'de Eryaman Çocuk Evleri Sitesine nakledilmişti.
Çocuklardan 24'ünün ülkelerinde evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmak üzere Ukrayna'ya dönüşleri sağlanmıştı.
Bu yıl başı itibarıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde 10'u yetim ve korunma ihtiyaçlı çocuk, 2'si bakım personeli çocuğu ve 7 kadın bakım personeli/refakatçi olmak üzere 19 savaş mağduru Ukraynalı bulunuyor.
"Türkiye, mazlumun yanında durmayı, insanlık borcu olarak görüyor"
Emine Erdoğan, Çocuk Evleri Sitesini ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır. Ukrayna Devlet Başkanının değerli eşi Olena Zelenska hanımefendi ile ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'nde ziyaret ettik. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız. Bugün misafir ettiğimiz çocuklarımızın çoğunun Ukrayna'da yeni ailelerine kavuştuğunu öğrenmekten mutluluk duyduk. Türkiye, mazlumun yanında durmayı ve savaşın yaralarını sarmayı bir sorumluluk değil, insanlık borcu olarak görüyor. İnanıyoruz ki, her çocuğun hak ettiği tek gelecek, sevgiyle büyüdüğü, bilgiyle güçlendiği, umutla yaşadığı bir dünya. Bu anlamlı buluşmayı, insanlığın ortak emaneti yavrularımızın yarınlarını hep birlikte inşa etme kararlılığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve Ukrayna'nın en kısa zamanda yeniden barış dolu günlere ulaşmasını temenni ediyorum."
Emine Erdoğan ile Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.
Lider eşleri, Eryaman Çocuk Evleri Sitesini ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti.
Cihannüma Salonu'nu gezen Emine Erdoğan ve Zelenska, Ukrayna özel bölümünde yer alan kitapları inceledi.
Emine Erdoğan, Zelenska'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.
Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden lider eşleri, okuma, resim ve boyama gibi etkinlikleri yapan çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları ve üzerinde gelincik desenlerinden oluşan resimler ile domates, köy biberi ve yıldız domates ata tohumlarının bulunduğu keseleri lider eşlerine hediye etti.
İkili görüşme gerçekleştirdiler
Kütüphane ziyareti sonrası Emine Erdoğan ve Zelenska, Devlet Konukevi'ne geçti.
Liderlerin eşleri, burada ikili görüşme gerçekleştirdi.
"Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın yansıması"
Emine Erdoğan, kütüphane ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve Ukrayna Kitaplığını ziyaret ederek, ortak mirasa tanıklık ettik. Kitapların raflara sığmayan dostluğu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın da bir yansıması. İki ülke arasındaki dostluğun, bu kitapların bilgeliği gibi nesiller boyu sürecek bir ışık olmasını temenni ediyorum. Barışın, kültürel dayanışmanın ve ortak değerlerin yaşatıldığı nice güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle..."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.