Emine Erdoğan: Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Âlemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed’in (SAV) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O’nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 14, 2024
Ülkemizin ve tüm İslam âleminin #MevlidGecesi’ni tebrik ediyorum. pic.twitter.com/7NAPREJgEJ