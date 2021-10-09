Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,597.80
BTC/USDT
54,992.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım

Emine Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı onaylamasının, küresel ısınmayla mücadelede değerli bir adım olacağını belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.10.2021
Emine Erdoğan: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı onaylamasının küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım olacağına inanıyorum. Sıfır Atık Projemiz, ülkemizin bu anlamdaki dönüşümünün bayrağıdır. Herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor, Paris Anlaşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı
Rusya'da Kovid-19 günlük ölüm vakaları dört gündür 900'ün üzerinde seyrediyor
Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bini geçti
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım

Emine Erdoğan: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım

Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Paris Anlaşması sonrası Türkiye ulusal katkı beyanlarını güncelleyecek

Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor

Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Paris Anlaşmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Paris Anlaşmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi