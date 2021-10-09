Emine Erdoğan: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım
Emine Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı onaylamasının, küresel ısınmayla mücadelede değerli bir adım olacağını belirtti.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti:
Çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi hayati önem taşıyor. Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması’nı onaylaması küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım olacağına inanıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 9, 2021
"Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı onaylamasının küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım olacağına inanıyorum. Sıfır Atık Projemiz, ülkemizin bu anlamdaki dönüşümünün bayrağıdır. Herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor, Paris Anlaşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.