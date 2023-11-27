Dolar
28.91
Euro
31.68
Altın
2,012.63
ETH/USDT
1,990.00
BTC/USDT
36,880.00
BIST 100
8,107.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, esir takası kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esir Nüfuz Hamad’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evinin etrafında konuşlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu. –VTR-
logo
Gündem

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü.

Ahmet Sertan Usul  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü

Ankara

Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Sajidha Mohamed'e, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun 17 Kasım'da göreve başlamasından dolayı tebriklerini iletti.

Sajidha Mohamed de Emine Erdoğan'a sıcak misafirperverliği için teşekkür etti. Emine Erdoğan'ın kadınların güçlendirilmesi konusunda ilham verici çalışmalarının olduğunu belirten Sajidha Mohamed, bu konuda birlikte çalışılabileceklerini ifade etti.

Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed, Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılar konusunda ortak üzüntülerini dile getirdi. Görüşmede, bu çerçevede gerek rehinelerin serbest bırakılması ve saldırıların sona ermesi gerek Gazze'deki yaralıların transferi konusunda Türkiye'nin çabalarının çok kıymetli olduğu vurgulandı.

Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed ayrıca, iklim değişikliği sorununun bilhassa ada ülkelerini orantısız biçimde etkilediğini, bu konuda ortak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Görüşme sonunda Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı.

"Ortak umudumuz, bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ve eşi Sajidha Mohamed'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sajidha Mohamed ile eğitim, kültür, çevre ve kadınların her alanda güçlendirilmesi konularına ilişkin ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Göreve başlamalarının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Türkiye'ye gerçekleştirmeleri nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, yeni dönem için iyi dileklerimizi ilettim. Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılara dair üzüntümüzü paylaştık. Ortak umudumuz, bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi. Ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sajidha hanımefendiye, ülkesinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü için teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Gazze'ye insani desteğin artması için yeni adımlar atıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü
"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı
Türk bakan yardımcıları Gazze'ye yardım çalışmaları kapsamında Mısır'ı ziyaret etti

Benzer haberler

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Kaptan Cousteau’nun torunundan Sıfır Atık Projesi'ne övgü

Emine Erdoğan'dan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi paylaşımı
Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan su kıtlığına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan: Yorulmayacağız, durmayacağız. Çünkü, bizim bir Filistin hayalimiz var

Emine Erdoğan: Yorulmayacağız, durmayacağız. Çünkü, bizim bir Filistin hayalimiz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet