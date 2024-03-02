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Emine Erdoğan, lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatları sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Mümin Altaş, Çağla Koç, Esin Işık  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Emine Erdoğan, lider eşleriyle coğrafi işaretli ürünler ve dokuma el sanatları sergisini gezdi

Antalya

Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Antalya Diplomasi Forumu'nun Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'na katıldı.

Daha sonra Regnum Carya Otel'e geçen Emine Erdoğan ve misafirleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve el sanatlarını yansıtan özgün tasarımlardan oluşan dokuma el sanatları sergisini gezdi.

Emine Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, geleneksel desenler, motifler ve renklerle süslenmiş kıyafetler ve aksesuarlar hakkında misafirlere bilgi verdi.

Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri daha sonra aynı fuaye alanında bulunan, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili almış ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Lider eşlerine, coğrafi işaretli ürünlerden Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Ezine peyniri, Antakya künefesi gibi birçok ürün ikram edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra lider eşleri onuruna yemek verdi.

Yemeğe, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Esvatini Kraliçesi Inkhosikati la Nkambule, KKTC Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, Sırbistan Cumhurbaşkanı eşi Tamara Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesinin eşi Mirela Beciroviç, Afrika Birliği Özel Temsilcisi Bineta Diop, Kosova Cumhurbaşkanı eşi Prindon Sabriu, KKTC Başbakanı eşi Zerrin Üstel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, Mozambik Cumhuriyeti Dişileri ve İşbirliği Bakanı Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, uluslararası kuruluş temsilcileri, bazı ülkelerin dışişleri bakanları, bakan eşleri ile Yemenli aktivist Tevekkül Karman katıldı.

Emine Erdoğan'dan "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşlerini "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programında ağırladığını belirterek, "Nesilden nesle aktarılan Türk mutfağının binlerce yıllık tarihine, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel bir mozaiğe sahip olan Anadolu'nun zenginliğine bir kez daha tanıklık ettik." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lider eşlerini Antalya'daki "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitülerimiz tarafından üretilen geleneksel Türk kıyafetleri, coğrafi işaretli ürünler ile Ata Tohumu sergisini birlikte ziyaret ettik. Ülkemizin eşsiz değerleri coğrafi işaretli ürünlerimizi ve dokuma hazinemizi tanıtma fırsatı buldum. Nesilden nesle aktarılan Türk mutfağının binlerce yıllık tarihine, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel bir mozaiğe sahip olan Anadolu'nun zenginliğine bir kez daha tanıklık ettik."

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