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Emine Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 25.11.2022
Emine Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı

İstanbul

Erdoğan paylaşımında, "İnsanı insan yapan vicdanı ve merhametidir. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıları korumakla mükellefiz. Şiddetin ne dinimizde yeri vardır ne de fıtratımızda. Konya'daki hepimizi derinden üzen hadiseyi şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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