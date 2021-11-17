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Gündem

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'i ağırladı

Emine Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile bir araya geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.11.2021
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'i ağırladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk başbakanın eşi Fernandez'i Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde karşıladı.

Yaklaşık 45 dakika müzeyi gezen Emine Erdoğan ve Fernandez'e Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Müze Müdürü Yusuf Kılıç da eşlik etti.

Ziyaretin ardından, iki lider eşine müzenin yüzüncü yılına özel kitap ve Hitit Güneş Kursu takdim edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçen Emine Erdoğan ve konuk Fernandez'e, Cihannüma salonundaki İspanya kitaplığı bölümünde bulunan kitaplara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Emine Erdoğan ve Fernandez, ardından sergi salonuna gelerek, Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'ni ziyaret etti.

Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mensubu kemanist Ayça Akünal tarafından karşılanan lider eşlerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mensuplarından oluşan bir grup tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Ardından Fernandez, Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Serası'ndaki çay davetine eşlik etti.

Lider eşleri daha sonra resmi akşam yemeğine katılacak.

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