Emine Erdoğan: Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum
Emine Erdoğan, emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadının adaletiyle medeniyeti şekillendirdiğini, merhametiyle insanlığa yön verdiğini, gücüyle yarını kurduğunu kaydetti.
Kadının emeğinin toprak gibi bereketli, sözünün tarih kadar kuvvetli olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün ülkemiz, bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseliyor. Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda, tamamı eksik kalır. Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, çeşitlik etkinlik ve programlarda kadınlarla yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, merhametiyle insanlığa yön veren, gücüyle yarınları kurandır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 8, 2025
Onun emeği toprak gibi bereketli, sözü tarih kadar kuvvetlidir.
Bugün ülkemiz; bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla… pic.twitter.com/9X8TqFCLax