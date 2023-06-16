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Emine Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Emine Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaan Bozdoğan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Emine Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır. Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

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