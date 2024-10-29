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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" düzenleniyor. DRON - Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanıyor.
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Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Emine Erdoğan, "Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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