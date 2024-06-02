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Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti'nin temelinde kadınların gücüne olan inancın bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti üç kademe kadın MYK, MKYK üyeleri ve kadın milletvekilleriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizi yakından ilgilendiren, toplumumuzun yapı taşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam." ifadesini kullandı.

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