Dolar
39.84
Euro
47.07
Altın
3,346.94
ETH/USDT
2,449.20
BTC/USDT
106,446.00
BIST 100
10,068.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" kapsamında TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Emine Erdoğan'dan TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilerim hiçbir çocuk sevgiden, hiçbir kalp merhametten mahrum kalmasın. Gönül elçilerimiz ve koruyucu ailelerimizle daha nice minik yüreğe dokunmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programında Emine Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da anız yakan 114 kişiye adli işlem uygulandı
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani: Kalkınma Yolu, stratejik bir projedir
2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı
Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor
Ankara'da muhtarlara yönelik eğitim programı başlatıldı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet