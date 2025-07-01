Dolar
39.84
Euro
47.04
Altın
3,347.43
ETH/USDT
2,429.00
BTC/USDT
106,446.00
BIST 100
10,066.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karaman'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Karaman’da yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Murat Özünal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Karaman'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Karaman

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla orman alanlarına girişlere yasak getirildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ormanlık alanlar ve bu alanlar dışında kalan piknik ve mesire alanlarında sorumlu kurumlar tarafından her türlü tedbirin alınacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca kent genelinde kiraya verilen piknik ve mesire yerleri ile belediyelerin ya da İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan millet ormanlarında, alanların işleticileri orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. İşleticilerin alması gereken tedbirler orman teşkilatının ilgili birimleri tarafından denetlenecektir. Karaman merkez ve İlçe Kaymakamlıkları ile Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin şekilde yapacaklardır. Gerekli hallerde İlçe Kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Açıklamada, yasağa uymayanlara 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da anız yakan 114 kişiye adli işlem uygulandı
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani: Kalkınma Yolu, stratejik bir projedir
2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı
Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor
Ankara'da muhtarlara yönelik eğitim programı başlatıldı

Benzer haberler

Karaman'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Karaman'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Bolu Göynük'teki orman yangınında 35 hektarlık alan zarar gördü

"Alev savaşçıları" İzmir'deki yangınları söndürmek için rüzgar ve ateşle mücadele ediyor

Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yetenek taramasında keşfedilen milli atlet Görkem Arıkan'ın gözü yükseklerde

Yetenek taramasında keşfedilen milli atlet Görkem Arıkan'ın gözü yükseklerde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet