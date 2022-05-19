Dolar
15.97
Euro
16.80
Altın
1,831.45
ETH/USDT
1,948.10
BTC/USDT
29,293.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Gündem

Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Ferdi Türkten   | 19.05.2022
Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimize armağan edilen, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyen istikbal meşalemiz gençlerimize emanet. Onların azmi ve başarısı müreffeh yarınlarımızın teminatı." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

8 bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi

Emine Erdoğan, çocukları müzelerdeki güzellikleri keşfetmeye çağırdı

Emine Erdoğan: Bağımlılıkların, iç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına asla izin vermeyelim

Emine Erdoğan: Bağımlılıkların, iç dünyamızdaki çiçekleri soldurmasına asla izin vermeyelim
Bilecik'te baharın müjdecisi "Hıdırellez" renkli ritüellerle insanları buluşturuyor

Bilecik'te baharın müjdecisi "Hıdırellez" renkli ritüellerle insanları buluşturuyor
Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor