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Gündem

Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.10.2022
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız. Gelecek nesillerin de aynı öğütler ışığında yetiştirilmesini diliyor, kıymetli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum."

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