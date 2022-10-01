Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan, "Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegane medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız. Gelecek nesillerin de aynı öğütler ışığında yetiştirilmesini diliyor, kıymetli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Büyüklerimize saygıda kusur etmemek, yegâne medeniyet mirasımız. Zira onlar, bizi biz yapan değerleri yaşatan ve aktaran bilge çınarlarımız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 1, 2022
Gelecek nesillerin de aynı öğütler ışığında yetiştirilmesini diliyor, kıymetli büyüklerimizin #DünyaYaşlılarGünü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/VppYfUFIPJ