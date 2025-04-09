EGM'den, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel video
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım videosu hazırlandı.
Ankara
Çeşitli birimlerde görevli polislerin görüntülerinin yer aldığı videoda, "180 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle ay yıldızlı bayrağın gölgesinin düştüğü vatan toprağından tanırsınız bizi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.