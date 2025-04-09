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EGM'den, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel video

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel tanıtım videosu hazırlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
EGM'den, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel video

Ankara

Çeşitli birimlerde görevli polislerin görüntülerinin yer aldığı videoda, "180 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle ay yıldızlı bayrağın gölgesinin düştüğü vatan toprağından tanırsınız bizi." ifadesi kullanıldı.

09.04.2025

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