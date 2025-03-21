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EGM Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel kısa film

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel "Şehitler Treni" adlı kısa film hazırlandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
EGM Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel kısa film

Ankara

Film, Özel Harekat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Vatanın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla büyük fedakarlıklarla çalışan Özel Harekat'ın 42 yaşında olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, kurulduğu günden beri terörle mücadelede en ön saflarda yer alan kahramanların bu uğurda nice şehitler verdiği kaydedildi.

Filmde, Özel Harekatın ilk şehidi olan Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı.

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