EGM Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel kısa film
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel "Şehitler Treni" adlı kısa film hazırlandı.
Ankara
Film, Özel Harekat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Vatanın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla büyük fedakarlıklarla çalışan Özel Harekat'ın 42 yaşında olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, kurulduğu günden beri terörle mücadelede en ön saflarda yer alan kahramanların bu uğurda nice şehitler verdiği kaydedildi.
Filmde, Özel Harekatın ilk şehidi olan Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.