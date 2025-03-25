Eğitim Sen merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında soruşturma
Türkiye'deki toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunduğu iddia edilen Eğitim Sen merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim Sen) sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti.
Başsavcılık, Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.