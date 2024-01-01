Dolar
29.47
Euro
32.74
Altın
2,062.89
ETH/USDT
2,304.10
BTC/USDT
42,746.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Ege Denizi'nde geçen yıl Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 bin 889 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla hayata tutundu.

Mustafa Güngör  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir

Ülkelerini terk edip yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itiliyor. Bindikleri lastik botların motorları sökülen düzensiz göçmenlerin son umudu Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor.

Yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik operasyon ve denetleme faaliyetlerini sürdüren ekipler, motor arızası, sürüklenme gibi nedenlerle mahsur kalan göçmenlerin de yardımına koşuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2023 yılında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 bin 889 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 25 bin 770 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. Ekipler ayrıca denizde yardım çağrısında bulunan 4 bin 962 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, geri itilen, yardım isteyen ve yasa dışı geçiş sırasında yakalananlarla birlikte geçen yıl Ege Denizi'nde toplam 56 bin 621 düzensiz göçmene müdahalede bulundu. Müdahalede bulunulan göçmen sayısı 2022'de 49 bin 231 olarak kayıtlara geçmişti.

En çok geri itme İzmir açıklarında gerçekleşti

Geri itilme olayı ise en çok İzmir açıklarında gerçekleşti. İzmir açıklarında geçen yıl 11 bin 715 geri itilen düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 bin 317 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'da 5 bin 958, Çanakkale'de 3 bin 377, Aydın'da 2 bin 452 ve Balıkesir'de 2 bin 387 geri itilen düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan Muğla'da 5 bin 987, Çanakkale'de 5 bin 65, Balıkesir'de 1987, Aydın'da 1414 düzensiz göçmen yakaladı.

Denizde hayatını kaybeden 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 180 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
TÜGVA Başkanı Beşinci: Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de dünyaya haykırmak istiyoruz
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: Bu tepki çığ gibi büyüyecek katilleri ve soykırımcıları ezip geçecek
Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Benzer haberler

Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen göçmen sayısı 2023'te 2 milyon 240 bini aştı

Atina'da polis, itfaiye ve sahil güvenlik personeli eylem yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet