Ege kıyıları için fırtına uyarısı
Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.