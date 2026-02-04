Dolar
Gündem

Ege kıyıları için fırtına uyarısı

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

04.02.2026
Ege kıyıları için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

