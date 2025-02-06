Ege Denizi'nde art arda dört deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde gece saatlerinde büyüklükleri farklılık gösteren beş deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
4,1 büyüklüğünde ikinci deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
21 dakika sonra üçüncü deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.02'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
4,4 büyüklüğünde dördüncü deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 05.24'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
4,4 büyüklüğünde beşinci deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.