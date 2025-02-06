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Ege Denizi'nde art arda dört deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde gece saatlerinde büyüklükleri farklılık gösteren beş deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Ege Denizi'nde art arda dört deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

4,1 büyüklüğünde ikinci deprem

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

21 dakika sonra üçüncü deprem

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.02'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,4 büyüklüğünde dördüncü deprem

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 05.24'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

4,4 büyüklüğünde beşinci deprem

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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