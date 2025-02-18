Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.