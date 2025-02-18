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Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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