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Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar 938 deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.

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Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi

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