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Gündem, Ramazan 2025

Düzce'de köylülerin iftar kazanı yarım asrı aşkındır birlik ve beraberlik için kaynıyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yarım asrı aşkın süredir düzenlenen geleneksel iftar programına bu yıl yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Göksel Cüneyt İğde  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Düzce'de köylülerin iftar kazanı yarım asrı aşkındır birlik ve beraberlik için kaynıyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde, 50 yılı aşkın süredir ramazan ayında ilçedeki 21 köyün katılımıyla birlik ve beraberliği perçinlemek için iftar programı düzenleniyor.

Hayırseverlerin katkısıyla kazanlarda pişirilen yemekler, köy camisinin önünde kurulan iftar sofrasını süslüyor.

Civar köyler başta olmak üzere bu yıl da meydanı dolduran vatandaşlar, ramazanın bereketini simgeleyen ata yadigarı geleneği sürdürmenin mutluluğu ve gururunu yaşadı.

Ezanla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, iftar duasının ardından çay içerek sohbet etti.

Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tuncel, etkinliğin köyün büyüklerinden kendilerine miras kaldığını dile getirerek, "Her yıl biz bunu birlik ve beraberlik duygusuyla ramazanın maneviyatını yaşamak için düzenliyoruz. Cumayeri 21 köyden ibaret. Köylerimizden, ilçemizden, köylümüz olup dışarıda yaşayan herkesi davet ediyoruz. Biz bu mirası yaşatmak için her yıl elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl da güzel bir program yaptık ve yaklaşık 1500 kişi katıldı. Herkesin emeğine sağlık. Allah tekrarını bizden sonra gelecek olanlara da nasip etsin inşallah." dedi.

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