Düzce'de evlerine girmeye çekinen vatandaşlar gençlik merkezlerinde misafir ediliyor
Düzce'de depremin ardından evlerine girmeye çekinen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde kalıyor.
Düzce
Kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar, barınma ihtiyacının karşılanması için AFAD yetkililerine başvurdu.
AFAD ekipleri, bu depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Düzce Gençlik Merkezi ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde bulunan Konuralp Gazi Gençlik Merkezine yönlendirdi.
Geceyi geçirmek için bu merkezlere gelen vatandaşlar, fuaye alanında televizyon izliyor ve minderlerin bulunduğu salonlarda istirahat ediyor.
Gençlik merkezinin kapasitesinin dolması durumunda, KYK yurtlarının da depremzedelerin hizmetine sunulacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.