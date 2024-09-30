Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.