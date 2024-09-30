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Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Ahmet Çelik  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi Fotoğraf: Ahmet Çelik/AA

Düzce

Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

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