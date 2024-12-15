Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,854.20
BTC/USDT
102,019.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da "Yesevi’den Tacettin’e Alperen Buluşmaları" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için tören düzenlendi.

Saliha Nur Köksal  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi

Bursa

Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki törene, şehidin annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar, eşi Asiye Yaşar, 8 aylık kızı Nare Lina Yaşar, aynı saldırıda yaralanan diğer jandarma personelinin yakınları, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehit Yaşar'ın naaşı memleketi Adana'ya uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanına götürüldü.

Şehidin cenazesinin, memleketi Adana'daki Çandık Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çandık Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yılki kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan gazetesi Ta Nea'nın sorularını yanıtladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yılın başından itibaren 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirildi
Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi
Yargıtay, başkasının bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açan kişinin cezasını onadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "20 bin kişilik modern stat" müjdesi, Erzurumluları heyecanlandırdı

Benzer haberler

Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi

Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Bursa'da mahkemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Bursaspor-Karşıyaka maçını binlerce kişi izledi

Bursaspor-Karşıyaka maçını binlerce kişi izledi
Türkiye'nin otomobili TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu

Türkiye'nin otomobili TOGG, Bursaspor'a sponsor oldu
Bursa'da duruşma salonunda silahla vurulan 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı

Bursa'da duruşma salonunda silahla vurulan 2 sanık hayatını kaybetti, 2 jandarma yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet